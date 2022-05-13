Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada,
“İlimiz Melikgazi İlçesinde ikamet eden M.B. isimli şahsın elinde uyuşturucu madde bulunduğu ve piyasaya sürme arayışında olduğu bilgileri elde edilmiştir. Adli makamlarla gerekli koordine kurularak şahsa ait 01……. plakalı araçta, şahsın ve eniştesi olan Ö.D.’nin ikametinde icra edilen arama neticesinde yaklaşık (450) gram metamfetamin uyuşturucu madde, 20 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu hap, (1) adet 9 mm. çapında Atakarms marka ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş olup, M.B. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır.”