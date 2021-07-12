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Yerel Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Yerel

Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlının yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 15:18:00 -
Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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