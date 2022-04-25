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Yerel Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı
Yerel

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 17:26:00 -
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 2 yıl 1 ay ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin de yer aldığı 17 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından 8 hükümlü cezaevine teslim edildi, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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