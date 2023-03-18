Kayseri'de akrabalar arasında büyük kavga: 5 yaralı
Kayseri'de akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kayseri'de akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesinde yaşandı.
Akraba oldukları belirtilen 2 grup, Gülük Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bir araya geldi.
Yabancı uyruklu oldukları belirtilen akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Olayda 5 kişi yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (İLKHA)