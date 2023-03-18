  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayseri'de akrabalar arasında büyük kavga: 5 yaralı
Yerel

Kayseri'de akrabalar arasında büyük kavga: 5 yaralı

Kayseri'de akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 09:36:00 -
Kayseri'de akrabalar arasında büyük kavga: 5 yaralı

Kayseri'de akraba oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesinde yaşandı.

Akraba oldukları belirtilen 2 grup, Gülük Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bir araya geldi.

Yabancı uyruklu oldukları belirtilen akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda 5 kişi yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23