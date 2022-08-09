2022 KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Ancak sınav iptal edildi. KPSS’nin iptalinin ardından ÖSYM sınav takviminde değişikliğe gitti. Peki, Kaymakamlık Sınavı ertelendi mi?

Kaymakamlık sınavı ertelendi mi? 2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2022 sınav takviminde değişikliğe gitti. Kaymakamlık sınavı tarihi de değişti. 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihine alındı.

Kaymakamlık Sınavı başvuru işlemleri 2 Ağustos'ta başladı. Başvuru işlemi 9 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Geç başvuru işlemleri ise 17 Ağustos 2022'de alınacak. Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. 17 Ağustos'ta başvuru yapacak olanların 465 TL ödemesi gerekecek.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.