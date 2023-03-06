Kayıt dışı öğrenciler için kapı kapı ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmada, e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan, ilkokul kademesinde 11 bin 654, ortaokulda 28 bin 421, lisede 240 bin 668 olmak üzere toplam 280 bin 743 öğrenci tespit edildi.

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri olan 8 il arasında Ankara, İzmir, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır’ın yanı sıra İstanbul da yer alıyor. İstanbul’da yaklaşık 20 bin kayıt dışı öğrenci bulunurken bunların üçte ikisi ortaöğretim, üçte birinin temel eğitim düzeyinde olduğu belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesini anlattı.

Okul hayattır

Çeşitli nedenlerle okuldan uzak kalmanın eğitimin köklü bir problemi olduğunun altını çizen Yazıcı, “Hep diyoruz, ‘okullar hayattır’ aslında. Eğer çocuk okulda değilse nerede olduğunu bilmiyoruz. İstiyoruz ki her çocuğumuz okulda olsun. Çocuğumuza katabileceğimiz bütün değerleri aslında okul vasıtasıyla da katmaya gayret ediyoruz. O yüzden çocuklarımızın okulda olmaları çok değerli. Okul hepimiz için vazgeçilmez bir unsur” diye konuştu.

Yazıcı, öğrencinin okulda olmaması veya okulu terkinin birçok nedeni olduğunu, bunun temel nedenleri üzerine eğilmek gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

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Tüm imkanlar seferber edildi

“İlçelerde ve ilde oluşturduğumuz komisyonlarla öğrenciye özgü çözüm yolları üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle bizzat ev ziyaretleriyle öğrencimize ulaşıp, göz göze gelmeye çalışıyoruz. Yine velimizle bir araya geliyoruz. Devletimiz bütün imkanlarını seferber ediyor. Eğer zaruri nedeni varsa açık öğretim seçeneği var. Bir diğer önemli seçenek de mesleki eğitim merkezleri. Yani öğrencimizin haftada 4 gün işe gidip 1 gün okuluna devam etmesi ve yine Milli Eğitim Bakanlığımızın sağladığı imkanla asgari ücretin yüzde 30’unu, 11’nci sınıftan 12’ye geçip kalfalık belgesi aldığında da asgari ücretin yüzde 50’sini alma şansı ve beraberinde de Mesleki Teknik Anadolu Lisesi diploması alması. Bu çerçevede yüzde 95 olan okullaşma oranı hızla yüzde 97’ye ulaştı. Hedefimiz tüm çocukların hepsinin eğitimle buluşmasını sağlamak ve yüzde 100 olarak her çocuğumuzun mutlaka okulda olmasını temin edecek şekilde bu çalışmamızı kısa vade içerisinde tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, hiçbir öğretmenin çocuklarının okul dışında kalmasına rıza göstermeyeceğini bildiklerini dile getirerek, sözlerini, “O nedenle şu anda kayıt dışı kalan veya devamsızlık durumunda olan bütün öğrencilerimizin okulla buluşmasını sağlayacağız. Yüzde 100 olarak belirlenen hedefi çok kısa süre içerisinde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul’da da Türkiye’de de bu sonuca çok iyi bir şekilde ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” diye tamamladı.