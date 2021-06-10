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Yerel Kayıp balıkçıdan kötü haber
Yerel

Kayıp balıkçıdan kötü haber

Antalya'da balık avına çıktıktan sonra haber alınamayan şahsın cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:59:00 -
Kayıp balıkçıdan kötü haber

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi İçada mevkiinde dün sabah saatlerinde balık avı için denize açılan 67 yaşındaki Kerim Oğuz, geri dönmeyince yakınları durumu 112’ye bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki balıkçıların da destek verdiği suda arama çalışmalarında, arama kurtarma ekipleri tarafından yaşlı adamın cansız bedeni, teknesine yaklaşık 100 metre mesafede bulundu.

Bulunduğu yerden çıkartılan Oğuz’un cesedi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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