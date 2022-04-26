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Yerel Kavgada silah patladı: 1 yaralı
Yerel

Kavgada silah patladı: 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 06:57:00 -
Kavgada silah patladı: 1 yaralı

Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, galericiler sitesinde esnaf olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ömer D. ateşlenen silahla bacağından yaralandı.

Şüpheli, olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ömer D. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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