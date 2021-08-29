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Dünya Katil devlet Gazze'yi vurdu
Dünya

Katil devlet Gazze'yi vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait noktalara saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 04:44:00 -
Katil devlet Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisine saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmazken, İsrail ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak Hamas'a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını" duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı kınayan Filistinlilere, İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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