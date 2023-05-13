Katar'ın yıldızı, Süper Lige geliyor! Flaş gelişme...

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak kaleye takviye yapmak için harekete geçti.

343 Digital'in haberine göre; Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ve Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyen Dominik Livakovic'i transfer etmek için harekete geçti.

Oyuncunun menajeri ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Dinamo Zagreb'te yıllık olarak 780 bin Euro kazanan 28 yaşındaki Hırvat milli kalecinin Fenerbahçe ile senelik 1 milyon Euro üzerinden anlaşma sağlaması bekleniyor.

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2016-2017 sezonundan bu yana Dinamo Zagreb'in kalesini koruyan 1.87'lik Livakovic burada 283 defa forma giydi. Başarılı kalecinin kulübü ile sözleşmesi 15 Haziran 2024'te bitiyor.

2022 Katar Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi turnuvadaki 7 maçta da kaleyi korudu. 7 maçta toplam 7 gol yiyen Livakovic, Hırvatistan'ın 3.'lük serüveninde 2 maçta kalesini gole kapamayı başardı.