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Dünya Katar ile Suudi Arabistan arasında askeri temas
Dünya

Katar ile Suudi Arabistan arasında askeri temas

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 20:00:00 -
Katar ile Suudi Arabistan arasında askeri temas

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman'ı başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul ettiği aktarıldı.

Görüşmede, "iki kardeş ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve bunların geliştirilmesine ilişkin beklentilerin" değerlendirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansa SPA da görüşmede, "kardeşlik bağlarının gözden geçirilmesinin yanı sıra iki ülke arasında savunma alanındaki koordinasyon ve iş birliği" meselelerine değinildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Bin Selman'ın bugün başlayan Doha ziyaretinin süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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