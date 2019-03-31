Katar Emiri'nden Arap Birliği'ne tokat! Türkiye için toplantıyı terk etti Tunus'ta bugün gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye ve İran'ın skandal sözlerle hedef alınması üzerine Katar Emiri Temim el Sani, toplantıdaki konuşmasını beklemeden zirveyi terk etti.

Tunus'ta Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlığında gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'ne Türkiye aleyhinde yapılan skandal açıklamalar damga vurdu. Toplantıyı terk etti Türkiye ve İran'ın müdahalelerinin Arap ülkelerindeki krizi daha da derinleştirildiği ifadelerinin toplantıda dile getirilmesinin ardından en sert tepki Katar Emiri'nden geldi. Katar Emiri Temim el Sani, zirvedeki konuşma sırasını beklemeden toplantıyı terk etti.

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