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Katar Emiri'nden Arap Birliği'ne tokat! Türkiye için toplantıyı terk etti

Tunus'ta bugün gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye ve İran'ın skandal sözlerle hedef alınması üzerine Katar Emiri Temim el Sani, toplantıdaki konuşmasını beklemeden zirveyi terk etti.

31 Mart 2019 Pazar 17:26

Tunus'ta Suudi Arabistan Kralı Selman'ın başkanlığında gerçekleştirilen Arap Birliği Zirvesi'ne Türkiye aleyhinde yapılan skandal açıklamalar damga vurdu.

Toplantıyı terk etti

Türkiye ve İran'ın müdahalelerinin Arap ülkelerindeki krizi daha da derinleştirildiği ifadelerinin toplantıda dile getirilmesinin ardından en sert tepki Katar Emiri'nden geldi.

Katar Emiri Temim el Sani, zirvedeki konuşma sırasını beklemeden toplantıyı terk etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:26
  1. Katar Emiri Temim el Sani
  2. Arap Birliği Zirvesi
  3. onurlu Türkiye çıkışı
  4. toplantıyı terk etti

YORUM YAZ

  • ahmetahmet23 dk önce
    Katara niçin düşman ve ambargo uygulamaya kalktı diğer satılık hain siyonist köpekleri açık... Kudüsü, Golanı, Müslüman katliamını, Filistini, İslamı onur ve namus meselesi yapmayan, sorun olarak görmeyenler münafık ve İFFETSİZ HAİNLERDİR!
  • sezensezen36 dk önce
    Adamsın Essani. Seviyoruz seni.
  • Recai tokgezerRecai tokgezer39 dk önce
    Helal olsun Katara

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