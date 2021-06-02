KASSAK üyelerinden birlik mesajı

KASSAK (Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu) Başkan Salih Kurt’un başkanlığında online toplandı. Sanatçı Ahmet Yenilmez’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda KASSAK’ın yol haritasıyla ilgili komisyon üyelerinin görüşleri, fikirleri alındı.

Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu Başkanı Salih Kurt, komisyonun ulvi bir amaç için kurulduğunu, Cumhurbaşkanlığı’ndan onay beklendiğini, bu nedenle bir görevlendirme yapılmadığını anlattı. Komisyon üyeleriyle henüz yüz yüze bir toplantı gerçekleştirilemediğini vurgulayan Başkan Kurt, “140 üyeye yakın bir komisyonda küçük sorunların yaşanması çok doğal. Ancak hiçbir sorun komisyonun misyonundan daha büyük olamaz. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için kendi aramızda istişare edeceğiz, yeri geldi mi tartışacağız ama sonuçta en doğrusu ne ise o konuda mutabık kalacağız. Çünkü bu komisyon torunlarımıza bırakacağımız en büyük bir mirastır.” dedi.

Tarihçi Prof. Dr. Hikmet Ramihanov söz alarak, Azerbaycan ve Türkiye halklarının özlemle bu komisyonu beklediğini, onlara karşı bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, KASSAK’ın faydalı işler yapacağına inandığını vurguladı.

Azerbaycanlı Gazeteci Asif Memmedov da, bu komisyonun oluşumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Ermenilerin Karabağ’da yaptığı zulümlerin tüm dünyaya duyurulması gerektiğini belirterek “Tek kişi kalsak dahi Başkanımız Salih Kurt’un önderliğinde bu uğurda mücadele vermeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Kerem Karabulut ise, “Devletimizin desteğini almamız bizler için önemlidir. Ancak destek alamasak dahi kendi imkânlarımız doğrultusunda Başkan ile mücadeleye devam edip Karabağ’a gitmeliyiz.” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda söz alan diğer üyeler de birlik, beraberlik mesajı vererek Başkan Salih Kurt’a güvendiklerini ve saha çalışmasına başlanacak günü heyecanla beklediklerini dile getirdiler.