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Türkiye’den vazgeçen BYD rotayı aniden kırdı: Apar topar yeni fabrikalar kuracak Koç Holding'de Arçelik depremi: Olan bitene kimse inanamadı Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar Otomotiv dünyasında yer yerinden oynayacak! Togg’dan ağızları açık bırakan yeni rekor Dolar ve euro günü yükselişle açtı Türkiye Libya anlaşmasına karşı çıkan iki Arap ülkesi herkesi şok edecek: Mutabakat geçersizdir Düğmeye resmen basılıyor! Müslüman ülkeden tarihi hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan için çağrı yapıldı Antalya'da felaket! Validen açıklama var: Çok enteresan bir olayla karşı karşıyayız Dijital kıyamet kapıda! Petrolde düşüş devam ediyor!
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Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

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Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Türkiye'nin ormanlık alanlarında ağaç kökleriyle ortak yaşam kurarak doğal yollardan yetişen porçini mantarı, yüksek fiyatıyla köylülere altın değerinde bir gelir kapısı araladı. Sonbahar döneminde toplanan ve internet üzerinden kilogramı 1200 TL gibi rekor bir rakamdan satışa sunulan bu özel lezzet, gastronomi dünyasının da gözdesi haline geldi. Uzmanlar, benzersiz aromasıyla çorba ve makarna soslarını süsleyen bu şifalı mantarın zehirli türlerle karıştırılmaması konusunda toplulukları sıkı sıkıya uyarıyor.

#1
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Türkiye'nin ormanlarında doğal olarak yetişen porçini mantarı, hem lezzeti hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Özellikle sonbahar döneminde toplanan bu mantar, sofralarda kullanıldığı gibi ticari satışlarda da alıcı buluyor. Peki, taze porçini mantarının fiyatı ne kadar ve tek bir mantar kaç liraya denk geliyor?

#2
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Porçini mantarı, Türkiye'de doğal ormanlardan toplanarak satışa sunuluyor. İnternet üzerinden satış yapan Saklı Orman adlı işletmenin ürün sayfasında taze porçini mantarının 1 kilogramı 1200 TL fiyatla listeleniyor. Bu fiyat, mantarın satış değerine ilişkin güncel bir örnek oluşturuyor.

#3
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Porçini mantarının fiyatı; tazeliğine, boyutuna, toplandığı bölgeye ve satış koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.

#4
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Porçini mantarının büyüklüğü arttıkça tek bir örneğin toplam değeri de dikkat çekici seviyelere çıkabiliyor.

#5
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Porçini mantarı, doğal ortamında ağaç kökleriyle ortak yaşam kurarak yetişiyor. Türkiye'de de ormanlık alanlardan toplanan mantar, yemeklerde, çorbalarda ve makarna soslarında kullanılabiliyor.

#6
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Doğadan mantar toplayanların türleri doğru tanıması ise büyük önem taşıyor. Porçini mantarına benzeyen farklı türler bulunabildiğinden, uzmanlar bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

#7
Foto - Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

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