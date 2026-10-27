Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar

Türkiye'nin ormanlarında doğal olarak yetişen porçini mantarı, hem lezzeti hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Özellikle sonbahar döneminde toplanan bu mantar, sofralarda kullanıldığı gibi ticari satışlarda da alıcı buluyor. Peki, taze porçini mantarının fiyatı ne kadar ve tek bir mantar kaç liraya denk geliyor?