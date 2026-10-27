Köylünün yeni servet kapısı açıldı! Dağlardan bedava toplayıp kilosunu tam 1200 liraya satıyorlar
Türkiye'nin ormanlık alanlarında ağaç kökleriyle ortak yaşam kurarak doğal yollardan yetişen porçini mantarı, yüksek fiyatıyla köylülere altın değerinde bir gelir kapısı araladı. Sonbahar döneminde toplanan ve internet üzerinden kilogramı 1200 TL gibi rekor bir rakamdan satışa sunulan bu özel lezzet, gastronomi dünyasının da gözdesi haline geldi. Uzmanlar, benzersiz aromasıyla çorba ve makarna soslarını süsleyen bu şifalı mantarın zehirli türlerle karıştırılmaması konusunda toplulukları sıkı sıkıya uyarıyor.