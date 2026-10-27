Petrolde düşüş devam ediyor!
Petrol fiyatları, İran’la yürütülen diplomatik temasların arz endişelerini hafifletmesiyle geriledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Petrol fiyatları, İran’la yürütülen diplomatik temasların arz endişelerini hafifletmesiyle geriledi.
Petrol fiyatları, ABD ve soykırımcı israilin İran’la savaşında çözüm ihtimalinin arz endişelerini sınırlamasıyla salı günü hafif geriledi. Ancak Suudi Arabistan- Yemen çatışmasının bölgede kısa sürede istikrar sağlanacağına dair umutları azaltması nedeniyle Brent petrol, altı ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeye devam etti.
Brent ham petrol vadeli işlemleri, Türkiye saatiyle 03.00 itibarıyla 66 sent veya yüzde 0,57 düşerek varil başına 115,15 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 44 sent veya yüzde 0,43 azalarak 101,32 dolara indi.
2017’den bu yana dünya genelindeki deniz güvenliği olaylarını takip eden Washington merkezli bir düşünce kuruluşunun derlediği verilere göre, ekim ayı Hürmüz Boğazı ve yakınındaki su yollarında ticari gemilere yönelik saldırılar bakımından en kötü ay oldu.
Savaş Orta Doğu geneline yayılarak Hürmüz Boğazı’nı kargaşanın merkezine yerleştirdi. Dar su yolu, çatışmanın şubat ayında başlamasından önce dünyanın enerji arzının yaklaşık beşte birinin geçiş güzergahıydı. Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı 117 doların üzerine çıkarak nisandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol pazartesi günü de 117 doları gördü.
Öte yandan, konuya yakın iki sektör kaynağı, Kremlin’in ABD ile yaptığı tedarik anlaşmasının ardından hükümetin ihracat kotaları vermesiyle Rus rafinerilerinin ekim ayında dizel üretimini artırdığını söyledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23