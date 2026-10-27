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Gündem Hortumda hayatlarını kaybetmişlerdi! Bakan Çiftçi'den taziye mesajı
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Hortumda hayatlarını kaybetmişlerdi! Bakan Çiftçi'den taziye mesajı

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Hortumda hayatlarını kaybetmişlerdi! Bakan Çiftçi'den taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'daki hortum nedeniyle hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"Antalya'mızın Kepez ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Cenabıhak'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bölgede meydana gelen fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

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