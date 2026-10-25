Özgür Özel'e İzmir şoku! Yeni Parti'den istifa eden yaklaşık 200 kişi CHP'ye katıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Özgür Özel'in gaza gelerek kurduğu Yeni Parti İzmir'de kan kaybına devam ediyor. Son olarak Yeni Parti Buca ilçe yöneticilerinin bulunduğu yaklaşık 200 kişi, Yeni Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı.
İzmir'de, aralarında Yeni Parti Buca kurucu ilçe yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi, partiden istifa ederek CHP'ye geçti.
Yeni üyeler için düzenlenen törende rozetleri CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş taktı.
Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan üyelerin yeniden partilerine döndüğünü belirtti.
Gümrükçü, üyelerin parti içindeki kriz nedeniyle CHP'den ayrıldığını savunarak İzmir'den başlayan "dönüşün" önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini öne sürdü.