12 yıllık dönem kapandı! Vucic yenilgiyi kabul etti

Sırbistan’da yaklaşık iki yıldır devam eden öğrenci protestolarının ardından yapılan erken genel seçim, iktidar değişiminin önünü açtı. Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki “Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan” listesinin başbakan adayı Vucic, Öğrenci Listesi’nin seçimi kazandığını duyurdu.

2014’te başbakan olan ve ardından cumhurbaşkanlığına seçilen Vucic, sonucun dış destekli bir sürecin ürünü olduğunu ileri sürdü. Vucic, bundan sonraki dönemde muhalefet saflarında mücadele edeceklerini belirtti.

Sırbistan'ın önemli siyasi isimlerinden olan Vucic, 2017 ve 2022'de iki kez üst üste cumhurbaşkanı seçildikten sonra, bu seçim için cumhurbaşkanlığından istifa edip başbakan adayı oldu.

Novi Sad'daki kaza sonrası Vucic'e tepkiler büyüdü

Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024'te tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık iki yıldır süren öğrenci protestoları Vucic ve hükümeti üzerinde baskıyı artırdı.

Novi Sad'daki kaza sonrası "Öğrenci Listesi-Öğrenciler Kazanıyor" sloganıyla erken genel seçime katılan öğrenci hareketi, dünkü seçimde zaferini ilan etti.

Öğrenci Listesi adına zafer konuşması yapan akademisyen Radomir Saicic, oy kullanan herkese teşekkür ederek, geleceği inşa etmeye başlayacaklarını belirtti.

Geleneksel parti yapısından farklı olan öğrenci hareketinin hükümet kurma sürecini nasıl ilerleteceği ise merak konusu oldu.

- Vucic'in İsrail ile yakınlığı da dikkat çekiyordu

Bu arada, Sırbistan'da 12 yıl iktidarda kalan Vucic, İsrail ile yakın ilişkileriyle de dikkat çeken liderlerden birisiydi.

Ülkesinin İsrail ile ortaklaşa savaş dronları üreteceğini söyleyen Vucic, ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirmek amacıyla İsrail yapımı insansız hava araçlarına (İHA) yönelik yeni bir montaj fabrikasının açılışını da gerçekleştirdi.

Vucic ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de "dostum" ifadesini kullandı.

Seçime rekor katılım oranı

Sırbistan'daki Özgür Seçimler ve Demokrasi Merkezi (CeSID), resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 56'sının sayıldığını belirtti. Öğrenci Listesi oyların yüzde 52'sini alırken, SNS liderliğindeki Vucic'in listesi ise oyların yüzde 39'unu aldı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. Ülke medyası ise katılım oranının rekor seviyeye ulaşabileceğini, en son 2023 seçimlerinde bu oranın yüzde 58 olduğunu belirtti.

Bazı seçim yerlerinde şiddet olayları yaşandı

Sırbistan'da dün gün boyu devam eden erken genel seçimde bazı sandık yerlerinde şiddet olayları da yaşandı.

Sırbistan medyası, oy kullanılan bazı merkezlerde maskeli grupların sandık merkezlerinden çıkan vatandaşlara şiddet uyguladığını, sopalarla saldırdıklarını aktardı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ise Lazarevac'ta yaşanan şiddet olayında 2 polisin yaralandığı, birkaç kişinin polise taş ve tehlikeli maddeler fırlattığı ifade edildi.

Bazı yerlerde ise usulsüzlükler tespit edildiği ileri sürülürken, oy pusulalarının fotoğraflandığı, çoklu oy kullanımını önlemesi gereken sistemlerin doğru kullanılmadığı yönünde iddialar da paylaşıldı.

Öte yandan, başkent Belgrad sokaklarında sandıkların kapanma saatine yakın çok sayıda zırhlı polis aracı gözlemlenirken, yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekti.