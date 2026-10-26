Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Zülfikar köyünde yaşayan Yener Aras, emeklilik yıllarını dinlenerek geçirmek yerine toprağa yatırım yapmayı tercih etti.

2010 yılında kamu görevinden emekliye ayrılan Aras, dedesi ve amcasından kalan yaklaşık 50 dönümlük araziyi değerlendirmeye karar verdi.

Ancak karşısında verimli ve hazır bir bahçe değil, ciddi çalışma isteyen çorak bir arazi vardı.

Aras pes etmek yerine işe koyuldu. Arazide bulunan yaklaşık 100 kayısı ağacına 600 yeni ağaç ekledi. Toprağı ıslah etti, araziyi tesviye etti ve ağaçları düzenli sıralar halinde yeniden şekillendirdi.

Yıllar süren emeğin sonunda çorak arazi, 700 kayısı ağacının bulunduğu verimli bir bahçeye dönüştü.

???? 100 AĞAÇLA BAŞLADI, 700 AĞACA ULAŞTI

Yener Aras'ın emeğinin karşılığı üretim rakamlarına da yansıdı.

Bahçesinde bugün yaklaşık 700 kayısı ağacı bulunduğunu belirten Aras, son hasat döneminde 60 ton kayısı elde ettiğini söyledi.

Soğuk hava şartlarının bazı yıllarda üretimi olumsuz etkileyebildiğini belirten Aras, uygun iklim koşullarında önümüzdeki dönemde 60 tonun da üzerinde ürün beklediğini ifade etti.

Aras, üretimi mevcut seviyede bırakmaya da niyetli değil.

Başka arazilerinde aşıladığı yaklaşık 300 ağacı daha dikmeyi planlayan üretici, böylece kayısı ağacı sayısını 1000'e çıkarmayı hedefliyor.

???? “BU 700 AĞAÇLA KALMAYACAK”

Yaptığı yatırımı daha da büyütmek istediğini anlatan Aras, hedefini şu sözlerle dile getirdi:

“Son hasatta rekoltem 60 tondu. Soğukların etkisiyle bazen olmayabiliyor. Önümüzdeki dönem nasip olursa 60 tonun üzerinde beklentimiz var. Bu 700 tane ağaçla kalmayacak. Benim yine tarlalarım var. Oralara da aşılamış olduğum 300 ağacı daha dikip bu işi genişletip daha güzel bir yere getirmeyi düşünüyorum.”

???? DEDESİNDEN KALAN ÇORAK ARAZİYİ BAHÇEYE ÇEVİRDİ

Aras'ın hikâyesinin dikkat çeken taraflarından biri de üretim yaptığı arazinin aileden kalması.

Araziyi dedesinden ve amcasından devraldığını anlatan Aras, işe başladığında yalnızca 100 civarında ağacın bulunduğunu söyledi.

Aras, “Burası bizim dede tarlamızdır. Amcam da köyü bıraktı, ‘Ben yapamıyorum’ dedi, burayı bana verdi. Ben burayı aldığım zaman 100 ağaç vardı. 600 ağacın ıslahını, yerlerin tesviyesini yaptım. Ağaçların hepsini ip hizasıyla diktim ve bu hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Böylece yıllarca yeterince değerlendirilemeyen arazi, düzenli üretim yapılan büyük bir kayısı bahçesine dönüştü.

???? ÇORAK TOPRAKTAN YILDA 60 TON KAYISI

Ortaya çıkan tablo, tarımsal üretimde toprağın doğru işlenmesi ve uzun vadeli yatırımın önemini de gösterdi.

Emekli olduktan sonra 50 dönümlük araziye yatırım yapan Aras, bugün yüzlerce ağaçtan yılda onlarca ton ürün alabilecek üretim kapasitesine ulaştı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiș de üreticinin çorak bir alanı verimli bahçeye dönüştürmesini bölge tarımı açısından örnek bir çalışma olarak değerlendirdi.

Yetkililer, bilimsel yöntemler ve kurumlarla yapılan istişarelerle sürdürülen modern meyvecilik çalışmalarının ürün kalitesini yükseltirken bölge ekonomisine de katkı sağladığına dikkat çekiyor.

???? ŞİMDİKİ HEDEF 1000 KAYISI AĞACI

Emekliliğinin ardından köyüne ve toprağına yatırım yapan Yener Aras'ın 100 ağaçla başlayan üretim serüveni bugün 700 ağaca ve yıllık 60 tonluk rekolteye ulaştı.

Ancak Aras için yol henüz bitmiş değil.

300 yeni kayısı ağacını daha toprakla buluşturmayı planlayan üreticinin yeni hedefi 1000 ağaçlık kayısı bahçesi.