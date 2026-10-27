Dolar ve euro günü yükselişle açtı
Döviz piyasasında 27 Ekim Salı günü hareketli başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Döviz piyasasında 27 Ekim Salı günü hareketli başladı.
Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 49,7808 TL Satış (TL): 49,7939TL
EURO NE KADAR? Alış (TL): 55,6475 TL Satış (TL): 55,772 TL
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