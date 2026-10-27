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Dolar ve euro günü yükselişle açtı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Döviz piyasasında 27 Ekim Salı günü hareketli başladı.

#1
Foto - Dolar ve euro günü yükselişle açtı

Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro yükselişe geçti. İşte 27 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

#2
Foto - Dolar ve euro günü yükselişle açtı

DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 49,7808 TL Satış (TL): 49,7939TL

#3
Foto - Dolar ve euro günü yükselişle açtı

EURO NE KADAR? Alış (TL): 55,6475 TL Satış (TL): 55,772 TL

#4
Foto - Dolar ve euro günü yükselişle açtı

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