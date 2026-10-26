Tahran’da misilleme alarmı! İran’dan ABD’ye ağır gözdağı!

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesini hedef alan her saldırıya beklenmedik bir karşılık verileceğini belirterek geniş çaplı savaş tehdidinin İran halkını haklarından vazgeçmeye zorlayamayacağını vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin kendisine yönelik her saldırıya düşmanlarının beklemediği biçimde karşılık vereceğini söyledi.

Meclisin açık oturumunda konuşan Kalibaf, savaşın kapsamını genişletme tehditlerinin İran halkını haklarından geri adım atmaya zorlayamayacağını vurguladı.

Washington’a ilişkin değerlendirmesinde Kalibaf, “ABD, yanlış hesapları sonucunda bir bataklığa saplandı” dedi ve Amerikalıları kendilerini kurtarmak için gerekli adımları atmaya çağırdı.

Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de düşmanlarını maceraya atılmamaları konusunda uyararak, “Düşmanlarda biraz mantık varsa İran’a karşı yeniden askerî bir savaş başlatmaya çalışmazlar. Çünkü bunu iki kez denediler ve sonucunu gördüler” ifadelerini kullandı.