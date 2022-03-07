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Dünya 'Kasıtlı cinayet" diyen Zelenskiy: Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz
Dünya

'Kasıtlı cinayet" diyen Zelenskiy: Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da insanlık dramı yaşanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 01:31:00 - 2022-03-07 01:38:53
'Kasıtlı cinayet" diyen Zelenskiy: Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz." dedi.

Zelenskiy, pazar akşamı yayımladığı video mesajında, "Hava savunmamızın bugün Ohmatdet (hastanesi) üzerinde düşürdüğü füzeyi, silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yıkımını affetmeyeceğiz. Ve Tanrı da affetmeyecek. Bugün değil. Yarın değil. Asla." diye konuştu.

"Kasıtlı cinayet"

Rusya'nın sadece askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarının "kasıtlı bir cinayet olduğunu" kaydeden Zelenskiy, bu işletmelerin çoğunun on yıllar önce, Sovyetler Birliği döneminde, şehirlerin tam ortasında inşa edildiğini belirtti. Zelenskiy, "Oralarda binlerce insan çalışıyor. Yüz binlerce kişi yakınlarda yaşıyor. Bu cinayet. Kasıtlı cinayet." ifadesini kullandı.

Batılı liderlerin bu açıklamalara herhangi bir tepki vermediğini vurgulayan Zelenskiy, "En azından yarın Batı bunu fark edecek, tepki gösterecek ve bir şeyler söyleyecek. Bu saldırıyı kimin hazırladığını tam olarak biliyoruz." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın saldırılarına direnen Harkiv, Çernigiv, Mariupol, Gostomel ve Volnovaha'ya "Kahraman Şehir" unvanının verilmesini, Rus saldırılarına karşı direnen bazı şehirlerin yöneticilerinin de "Cesaret" ve "Bogdan Hmelnitskiy" nişanlarıyla ödüllendirmesini kararlaştırdığını aktardı.

 

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