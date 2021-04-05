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Spor Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası CEO ile birbirine girdi! Kadro dışı bırakıldı
Spor

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası CEO ile birbirine girdi! Kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından kavga iddiasıyla gündeme gelen Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:43:00 -
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası CEO ile birbirine girdi! Kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, futbolcu Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır"

Maç sonu kavga

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.

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