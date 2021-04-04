Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta?
Süper Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren kritik maçta Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Siyah beyazlılar Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada mutlak 3 puanın peşinde olacak. Kasımpaşa ise düşme potasından uzaklaşmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Kasımpaşa’nın evinde oynanacak olan maçta kıran kırana bir mücadelenin olması bekleniyor. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakemi kim?
Süper Lig’in ilk sırasında yer alan Beşiktaş 2 maç eksiği olmasına rağmen Galatasaray’dan 3 puan önde yer alıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaların oynandığı bu haftaki maçlarda Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Galatasaray, Hatayspor deplasmanında kaybettiği 3 puanın ardından siyah beyazlılar mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakemi kim?
Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta?
Söz konusu müsabaka, 4 Nisan 2021 Pazar günü yani bugün oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yapılacak.
Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakemi kim?
Söz konusu karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken yardımcı hakemleri ise M. Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.
Kasımpaşa Beşiktaş maçının var hakemliğini ise Mete Kalkavan yapacak.