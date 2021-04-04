  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta?
Spor

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren kritik maçta Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Siyah beyazlılar Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada mutlak 3 puanın peşinde olacak. Kasımpaşa ise düşme potasından uzaklaşmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Kasımpaşa’nın evinde oynanacak olan maçta kıran kırana bir mücadelenin olması bekleniyor. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:43:00 -
Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig’in ilk sırasında yer alan Beşiktaş 2 maç eksiği olmasına rağmen Galatasaray’dan 3 puan önde yer alıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaların oynandığı bu haftaki maçlarda Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olacak. Galatasaray, Hatayspor deplasmanında kaybettiği 3 puanın ardından siyah beyazlılar mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakemi kim?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta?

Söz konusu müsabaka, 4 Nisan 2021 Pazar günü yani bugün oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda yapılacak.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı hakemi kim?

Söz konusu karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olurken yardımcı hakemleri ise M. Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Kasımpaşa Beşiktaş maçının var hakemliğini ise Mete Kalkavan yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...
Ekonomi

Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer'den kritik bir açıklama gel..
İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...
Teknoloji

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

İnsanlığın uzay macerası nasıl başladı? Bu macerayı başlatan ülkeler neden “ne işimiz var uzayda” demedi?
103 amiral kim? 103 emekli amiral kim? 103 emekli amiral isimleri, 103 emekli amiral listesi
Gündem

103 amiral kim? 103 emekli amiral kim? 103 emekli amiral isimleri, 103 emekli amiral listesi

Darbe bildirisi son dakika haberi: 103 emekli amiral bildiri tepki çekmeye devam ediyor. 28 Şubat post modern darbe heveslisi vesayet odakla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay