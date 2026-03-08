  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Kars’ta bir inek, boynuzunu sahibinin gözüne sapladı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kars’ta bir inek, boynuzunu sahibinin gözüne sapladı

Kars'ta beslediği ineğin boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralanan bir kişi, kendisini almaya gelen ambulansın yolda kara saplanması nedeniyle 4 saat sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kars'ta merkeze bağlı Akdere köyünde yaşayan Ecevit Kuyumcu (50) ahırda çalıştığı sırada ineğin boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralandı. Durumu gören yakınları, köy yolunun kapalı olması nedeniyle Kuyumcu'yu hastaneye götüremeyince 112 Acil Sağlık Merkezi'ni aradı.

Bölgeye sevk edilen ambulans da yolda kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansı saplandığı yerden halat yardımıyla kurtardı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri Kuyumcu'ya ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan Kuyumcu ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı. 

