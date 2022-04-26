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Yerel Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
Yerel

Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kardeşi tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 21:13:00 -
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kardeşi tarafından vurulan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğradı

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlatıldı

Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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