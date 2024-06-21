  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Karantina varmış ama kuduz yokmuş! Sözde hayvanseverler kafayı yedi
Medya

Karantina varmış ama kuduz yokmuş! Sözde hayvanseverler kafayı yedi

Yeniakit Publisher
2024-06-21 23:34:00 - 2024-06-22 00:04:53
Karantina varmış ama kuduz yokmuş! Sözde hayvanseverler kafayı yedi

Türkiye başıboş köpek sorununun çözümü noktasında önemli bir adım atmaya hazırlanırken, sözde hayvanseverler ellerinden geleni yaparak yasaya karşı çıkıyor.

Başıboş köpek sorununun çözümü noktasında muhalif tutum sergileyen Gazete Duvar bugün akıllara zarar bir haber yaptı.

Şanlıurfa'da 6 mahalle kuduz şüphesi sebebiyle karantinaya alındı.

Gazete Duvar gelişmeyi manşetinden yayınladığı haberle aktarırken, "Urfa'da karantina var, kuduz vakası yok" başlığını kullandı.

Haberin girişinde, "Urfa'da 'kuduz' vakası nedeniyle 6 mahalle karantinaya alındı. Ancak yetkililer, pozitif bir kuduz vakası olmadığı bilgisini verdi." ifadeleri kullanıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberin satır aralarında ise Şanlıurfa'da bir yetkilinin Gazete Duvar'a konuştuğu belirtilirken karantinanın önlem amaçlı alındığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan yetkili, haberde aktarılana göre, "İlçemizde kuduz karantinası devam eden 6 köy var, 7 köpek ise şüphe üzerine kontrol altında" dedi.

Şüphe üzerine insan sağlığını korumak için alınan tedbirden de rahatsız olan Gazete Duvar'ın, "Urfa'da karantina var, kuduz vakası yok" ifadelerine tepki yağdı.

Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?
Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

Gündem

Bu zararı hayvanseverler karşılayacak mı?

İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar
İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar

Gündem

İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar

Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!
Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!

Siyaset

Gelecek ve Saadet Grubu'ndan başıboş köpek açıklaması!

Eros diyenler nerede? Elazığ'da başıboş köpekler kediyi parçaladı!
Eros diyenler nerede? Elazığ'da başıboş köpekler kediyi parçaladı!

Gündem

Eros diyenler nerede? Elazığ'da başıboş köpekler kediyi parçaladı!

Balıkesir’de başıboş köpek dehşeti! Kollarını paramparça ettiler
Balıkesir’de başıboş köpek dehşeti! Kollarını paramparça ettiler

Yerel

Balıkesir’de başıboş köpek dehşeti! Kollarını paramparça ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23