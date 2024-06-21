Karantina varmış ama kuduz yokmuş! Sözde hayvanseverler kafayı yedi

Başıboş köpek sorununun çözümü noktasında muhalif tutum sergileyen Gazete Duvar bugün akıllara zarar bir haber yaptı.

Şanlıurfa'da 6 mahalle kuduz şüphesi sebebiyle karantinaya alındı.

Gazete Duvar gelişmeyi manşetinden yayınladığı haberle aktarırken, "Urfa'da karantina var, kuduz vakası yok" başlığını kullandı.

Haberin girişinde, "Urfa'da 'kuduz' vakası nedeniyle 6 mahalle karantinaya alındı. Ancak yetkililer, pozitif bir kuduz vakası olmadığı bilgisini verdi." ifadeleri kullanıldı.



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Haberin satır aralarında ise Şanlıurfa'da bir yetkilinin Gazete Duvar'a konuştuğu belirtilirken karantinanın önlem amaçlı alındığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan yetkili, haberde aktarılana göre, "İlçemizde kuduz karantinası devam eden 6 köy var, 7 köpek ise şüphe üzerine kontrol altında" dedi.

Şüphe üzerine insan sağlığını korumak için alınan tedbirden de rahatsız olan Gazete Duvar'ın, "Urfa'da karantina var, kuduz vakası yok" ifadelerine tepki yağdı.