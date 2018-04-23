Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan cevap: Devleti bize teslim ederseniz...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gece bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İttifak çağrımıza Saadet Partisi müspet bir cevap vermedi" açıklamalarına cevap verdi. Karamollaoğlu, "Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; 'siz getirip devleti teslim ederseniz olur'" dedi.23 Nisan 2018 Pazartesi 22:07
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece katıldığı bir televizyon programında "İttifak çağrımıza Saadet Partisi müspet bir cevap vermedi. Gitti, başkaları ile beraber olmaya çalışıyor" açıklamalarına yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; ‘siz getirip devleti teslim ederseniz olur’. Siz ülkenin problemlerini çözmeye bırakırsanız görün nasıl çözülüyor." ifadelerini kullandı.
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"SİZ GETİRİP DEVLETİ TESLİM EDERSENİZ OLUR"
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; ‘siz getirip devleti teslim ederseniz olur’. Siz ülkenin problemlerini çözmeye bırakırsanız görün nasıl çözülüyor. Sizin bugüne kadar izlediğiniz politikalarla bu iş çözülmez. Ne yazık ki bunu göze alamıyorlar. Şeker fabrikalarının satışından bile vazgeçemiyorlar. Her şeyi özelleştiriyorlar."
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Sahin Mustafa40 dk önce Erdogan sana versin sende git ingilize teslim et.bunakmisin nesin Ok43 dk önce Yazik yazik yakismadi saadet sana yakismadi ..... o ifade yakismadi...... AKIL43 dk önce Devleti bize teslim edin!!!Bir CHP'li Öztürk YILMAZ,Erdoğan'ı başkanlık yarışında yenerim dedi ya o espriden sonra bu da üstüne mum dikiyor!Yav kardeşim gidin hele işimiz gücümüz var bizim.Oynama çoluk çocukla bilye,ya bilyeyi çalar kaçar ya.nana söver kaçar. Slm46 dk önce İttifak yapmayı planladığın CHP, HDP vs, devletin idaresini sana teslim etme sözü mü verdi de kabul ettin EY İNGİLİZ UŞAĞI AHMAK KARAMOLLA. Fuat46 dk önce Bu soysuz a sadet den hic bir allahin kulu yokmuki sen kafayimi siyirdin, bukadar aptal mualefet olurmu, yani ne yazacagimi bilemiyom böyle hastalikli insanlarin tek cözümü var topunu Nazilergibi FIRINLARA atip yakacaksin. Bdr47 dk önce Babanın tarlasını mi alıp veriyor teslim ediyorsun senin kaç kuruşluk oyun var chp nin yamağı Beto48 dk önce Bir SEREF yoksulundan bukadar!!! 145349 dk önce Bu adam ya bunak ya da düpe düz manyak. Reis ne sabırlı adamsın. Ikra49 dk önce Biz ingilize devleti teslim edecek kadar hain degiliz..ah reis ah..0.bilmemkaclik adama deger verirsen kendini dev aynasinda gorur.. kac defa sahit olmadik mi 15 temmuz sonrasi ,afrin harekati,cozum sureci,c.baskanligi sistemi secimi..hepsinde bu molla satti da simdi mi satmayacak..yine de reis..ille de reis..bati ajanlarina gecit yok.. Ikra49 dk önce Biz ingilize devleti teslim edecek kadar hain degiliz..ah reis ah..0.bilmemkaclik adama deger verirsen kendini dev aynasinda gorur.. kac defa sahit olmadik mi 15 temmuz sonrasi ,afrin harekati,cozum sureci,c.baskanligi sistemi secimi..hepsinde bu molla satti da simdi mi satmayacak..yine de reis..ille de reis..bati ajanlarina gecit yok..