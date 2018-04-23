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Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan cevap: Devleti bize teslim ederseniz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gece bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "İttifak çağrımıza Saadet Partisi müspet bir cevap vermedi" açıklamalarına cevap verdi. Karamollaoğlu, "Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; 'siz getirip devleti teslim ederseniz olur'" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:07
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan cevap: Devleti bize teslim ederseniz...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece katıldığı bir televizyon programında "İttifak çağrımıza Saadet Partisi müspet bir cevap vermedi. Gitti, başkaları ile beraber olmaya çalışıyor" açıklamalarına yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; ‘siz getirip devleti teslim ederseniz olur’. Siz ülkenin problemlerini çözmeye bırakırsanız görün nasıl çözülüyor." ifadelerini kullandı.

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"SİZ GETİRİP DEVLETİ TESLİM EDERSENİZ OLUR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; ‘siz getirip devleti teslim ederseniz olur’. Siz ülkenin problemlerini çözmeye bırakırsanız görün nasıl çözülüyor. Sizin bugüne kadar izlediğiniz politikalarla bu iş çözülmez. Ne yazık ki bunu göze alamıyorlar. Şeker fabrikalarının satışından bile vazgeçemiyorlar. Her şeyi özelleştiriyorlar."

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:07
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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  • Sahin MustafaSahin Mustafa40 dk önce
    Erdogan sana versin sende git ingilize teslim et.bunakmisin nesin
  • OkOk43 dk önce
    Yazik yazik yakismadi saadet sana yakismadi ..... o ifade yakismadi......
  • AKILAKIL43 dk önce
    Devleti bize teslim edin!!!Bir CHP'li Öztürk YILMAZ,Erdoğan'ı başkanlık yarışında yenerim dedi ya o espriden sonra bu da üstüne mum dikiyor!Yav kardeşim gidin hele işimiz gücümüz var bizim.Oynama çoluk çocukla bilye,ya bilyeyi çalar kaçar ya.nana söver kaçar.
  • SlmSlm46 dk önce
    İttifak yapmayı planladığın CHP, HDP vs, devletin idaresini sana teslim etme sözü mü verdi de kabul ettin EY İNGİLİZ UŞAĞI AHMAK KARAMOLLA.
  • FuatFuat46 dk önce
    Bu soysuz a sadet den hic bir allahin kulu yokmuki sen kafayimi siyirdin, bukadar aptal mualefet olurmu, yani ne yazacagimi bilemiyom böyle hastalikli insanlarin tek cözümü var topunu Nazilergibi FIRINLARA atip yakacaksin.
  • BdrBdr47 dk önce
    Babanın tarlasını mi alıp veriyor teslim ediyorsun senin kaç kuruşluk oyun var chp nin yamağı
  • BetoBeto48 dk önce
    Bir SEREF yoksulundan bukadar!!!
  • 1453145349 dk önce
    Bu adam ya bunak ya da düpe düz manyak. Reis ne sabırlı adamsın.
  • IkraIkra49 dk önce
    Biz ingilize devleti teslim edecek kadar hain degiliz..ah reis ah..0.bilmemkaclik adama deger verirsen kendini dev aynasinda gorur.. kac defa sahit olmadik mi 15 temmuz sonrasi ,afrin harekati,cozum sureci,c.baskanligi sistemi secimi..hepsinde bu molla satti da simdi mi satmayacak..yine de reis..ille de reis..bati ajanlarina gecit yok..
  • IkraIkra49 dk önce
    Biz ingilize devleti teslim edecek kadar hain degiliz..ah reis ah..0.bilmemkaclik adama deger verirsen kendini dev aynasinda gorur.. kac defa sahit olmadik mi 15 temmuz sonrasi ,afrin harekati,cozum sureci,c.baskanligi sistemi secimi..hepsinde bu molla satti da simdi mi satmayacak..yine de reis..ille de reis..bati ajanlarina gecit yok..
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