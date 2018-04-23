Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a şaşırtan cevap: Devleti bize teslim ederseniz...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gece katıldığı bir televizyon programında "İttifak çağrımıza Saadet Partisi müspet bir cevap vermedi. Gitti, başkaları ile beraber olmaya çalışıyor" açıklamalarına yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; ‘siz getirip devleti teslim ederseniz olur’. Siz ülkenin problemlerini çözmeye bırakırsanız görün nasıl çözülüyor." ifadelerini kullandı.

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"SİZ GETİRİP DEVLETİ TESLİM EDERSENİZ OLUR"



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dedik ki, ittifaka kapıları tamamen kapatmadık ki; ‘siz getirip devleti teslim ederseniz olur’. Siz ülkenin problemlerini çözmeye bırakırsanız görün nasıl çözülüyor. Sizin bugüne kadar izlediğiniz politikalarla bu iş çözülmez. Ne yazık ki bunu göze alamıyorlar. Şeker fabrikalarının satışından bile vazgeçemiyorlar. Her şeyi özelleştiriyorlar."

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