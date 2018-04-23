Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Hüda Par Genel Merkezi'nden bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu-Yapıcoğlu görüşmesi sonrası açıklamalar:

Karamollaoğlu: Uzun zamandır Hüda-Par’ı ziyaret etmemiştim. Kendilerini ziyaret etmeyi vazife bildik onun için geldik. Tabii bu görüşmemiz esnasında memleketin meseleleri de gündeme geldi. Kendilerinin seçime girme konusunda bir takım sıkıntıları olduğu da, genel seçimlerde birden bire seçime girecek partiler arasında olmamasını hayretle duyduk. Bir eksikliklerinin olmadığı kanaatindeyiz. İyi Parti’nin ki çözüldü. Birden bire iki kanatta CHP’nin kendilerine verdiği vekillerle de grup kurdukları için bu problemin üstesinden girdiler. Seçime girme hakkı olan partilerin bu haklarını kullanmaları sağlam olur. YSK’nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğini ümit ediyorum.

Yapıcıoğlu: Görüşmelerimiz daha önce de vardı. Bu görüşme seçim dönemine denk geldi. Seçimle ilgili konular gündeme geldi. Müzakerelerde bulunduk. Seçime girme yeterliliği partisi açıklanmıştı. Bunların arasında Hüda-Par yoktu. 2012’nin aralık ayında kurduğumuz partimiz parti olarak katılma hakkını elde etmiştir. Birkaç ay içerisinde teşkilatlarımızı kurmuştuk ve parti olarak seçime katılma hakkı elde etmiştik. İlan edildiğini yine o zaman da 9 partinin seçime katılabileceği belirtmişti. Hem de ilk kongreyi gerçekleştirmiş olmamıza rağmen, gerekli itirazlarımızı yaptık, daha önce dilekçemizi vermiştik. 19 evrağın savcılığa ulaşmaması durumundan dolayı böyle bir durum oluştu. Bugün 16.45'te YSK Başkanı Sadi Güven ile bir görüşmemiz olacak.

İlçe seçim kurulunun kongresini YSK’ya ibraz ettik. Şu anda bu itirazımız görülüyor. YSK bir görüşme gerçekleştirecek. Bir kez daha söylüyorum. Hüda-Par'ın kuruluşundan, 2013’ten bu yana seçime katılma yeterliliği vardır. Diğer konularla ilgili biz görüşmelerimize devam edeceğiz. Bizim seçimlerle ilgili tüm partilere kapımız açıktır. Her partiyle görüşürüz. Memleketin faydasına inandığımız kararlar yönünde adımlarımızı atacağız. Sayın Genel Başkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Yapıcıoğlu, "Adayınız Erdoğan mı olacak?" sorusuna "Bizim şu anda açıkladığımız herhangi bir adayımız yoktur. Aday çıkarıp çıkarmayacağımız konusunda bir kararımız yoktur. Bütün adaylar netleşmeden herhangi bir isim vermekten geri duruyoruz." şeklinde cevap verdi.

‘’0 baraj ittifakı’’

Karamollaoğlu, Ben bugün söyledim, görüşlerim aynen devam ediyor. Bu hafta birtakım temaslarımız olacak. Siz soracaksınız bizde biz de isim vermemekte ısrar edeceğiz.