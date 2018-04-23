Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlunu tebrik ettim

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu CHP ile görüşme sonrasında açıklama yaptı. Karamollaoğlu "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan bir İYİ Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. Oy verecek oplan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak başka bir şey yapmayacak ki. Güçbirliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük."dedi.