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Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlunu tebrik ettim

CHP-SP görüşmesi sona erdi .Görüşmenin detayları hakkındaKılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu açıklamalar yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlunu tebrik ettim

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu CHP ile görüşme sonrasında açıklama yaptı. Karamollaoğlu "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Potansiyeli olan bir İYİ Parti seçime girememe riski ile karşı karşıya kalacaktı. Oy verecek oplan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak başka bir şey yapmayacak ki. Güçbirliği, dirsek temasına ihtiyaç gördük."dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • MilletMillet12 dk önce
    İngiliz anahtarı kara molla Kraliçesinin sesi ....n. Allah bilir Sivası da provoke eden ajan sendin.Senin ne mal olduğunu jimdi anladık vay ...in vay
  • MehmetMehmet27 dk önce
    Hadi kk,bir 20 likde tkya.Hadi.
  • ZEKİ AKSUOGLUZEKİ AKSUOGLU46 dk önce
    vatanı düşünen yok bunlar koltuk sevdasındalar yazıklar olsun karamollaoğlu sen ve kamalak yüzünden 30 yıllık sadet partisi sevdam bitti hesap gününde bnunhesabını soracağım
  • mtmt51 dk önce
    BU ADAM MÜNAFIK OLSA GEREK. DİNDAR GÖRÜNÜYOR AMA DİN DÜŞMANLARI İLE KOL KOLA.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi52 dk önce
    15 kiloda Molla ogluna verin Millet vekili olsun bitsin biz milli görusculer bu pazarliklari Kabul etmiyoruz bizim yerimiz erdogandir
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