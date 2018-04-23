Karamollaoğlu: Hayretle karşıladık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Hüda Par Genel Merkezi'nden bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Yapıcıoğlu, ortak basın açıklamasında bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“MÜZAKERELERDE BULUNDUK”



Karamollaoğlu ile görüşmelerinin seçim dönemine denk geldiğini anımsatan Yapıcıoğlu, “Sayın Genel Başkanın da izah ettiği gibi görüşmelerimiz daha önce de vardı. Bu görüşmemiz seçim dönemine denk geldi. Memleketin farklı meseleleri ve seçimlerle ilgili konularda gündemimize geldi ve müzakerelerde bulunduk. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce de seçime girme yeterliliği bulunan partilerin listesini açıklamıştı. 9 partinin seçime girebileceği belirtilmişti. Ama bunların arasında HÜDA PAR yoktu. Fakat kamuoyunun bildiği ve sizlerin de takip ettiği gibi 2012'nin aralık ayında kurduğumuz partimiz 2014’te mahalli idare seçimlerinde yani 30 Mart 2014 yılında yapılan bu seçimlere parti olarak katılma hakkını elde etmiştir. Çok kısa bir sürede birkaç ay içerisinde illerin yarısından fazlasında ilçelerle birlikte biz teşkilatlarımızı kurmuştuk, parti olarak seçimlere katılma hakkını elde etmiştik. Geçen sene yani 2017 yılının ocak ayında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlere katılma yeterliliğine sahip partilerin ilan edildiği listede yine partimizin ismi vardı. O zaman da 9 partinin seçimlere katılabileceği belirtilmişti. Bunlardan bir tanesi de HÜDA PAR’dı.” dedi.

“Öyle ümit ediyoruz bu yanlışlık düzeltilir”



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AK Parti ve MHP arasında alınan bir karar ile 24 Haziran 2018 tarihine erken genel seçime girebilecek olan 10 partinin ismini dün açıkladığını, ancak partilerinin isminin, ismi açıklanan partiler arasında olmadığını belirten Yapıcıoğlu, YSK’ya itirazda bulunduklarını ve bugün ise YSK Başkanı Sadi Güven ile bir görüşmelerinin olacağını bildirerek, şunları söyledi:

“En son yapılan açıklamada hem teşkilatlanma şartı hem de büyük kongresini gerçekleştirme şartını yerine getirmiş olmamıza rağmen ismimiz açıklanan listede yoktur. Biz gerekli itirazlarımızı da yaptık. Daha önce dilekçelerimizi vermiştik, bugün de bir dilekçe daha verdik. 19 ilçe teşkilatımız da ilgili evrakların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmamış olmasından dolayı böyle bir karar çıktığı düşüncesindeyiz. Biz bu ilçelerimize ilişkin belgelerin de fotokopilerini ilçe seçim kurulunun kongre sonuçlarını tutanak altına almış olduğu tutanakları YSK’ya ibraz ettik. Şu anda bu itirazımız görüşülüyor. Saat 16:45'te Yüksek Seçim Kurulu Başkanıyla bir randevumuz var, görüşmemiz olacak. Öyle ümit ediyoruz bu yanlışlık düzeltilir. Bir kez daha söylüyorum HÜDA PAR’ın kuruluşundan birkaç ay sonra 2013 yılından sonraki seçimlere katılma yeterliliği vardır. Bu yeterlilik halen de devam etmektedir. Diğer konularla ilgili de yani seçime katılma yeterliliğinin netleşmesinden sonra biz görüşmelerimize devam edeceğiz.”

"Memleketin faydasına ve ümmetin maslahatına en uygun adım atacağız"



Seçimlerle ilgili bütün partilere kapılarının açık olduğunu belirten Yapıcıoğlu, “Daha önce de söyledik. Bizim bu aşamada seçimlerle ilgili bütün partilere kapımız açıktır. Biz her parti ile görüşürüz. Bugüne kadar çizgilerimizi takip edenler şunu da net olarak görmüşlerdir ve memleketin faydasına, ümmetin maslahatına en uygun olacağına inandığımız kararı verip bu şekilde adımlarımızı atacağız. Ben tekrar ilginize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, Karamollaoğlu’na yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

“Açıkladığımız herhangi bir adayımız yoktur”



Yapıcıoğlu, bir gazetecinin “Adayınız Erdoğan mı olacak, Erdoğan’ı mı destekleyeceksiniz?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

“Bizim şu anda açıkladığımız herhangi bir adayımız yoktur. Şu anda da hangi adayı destekleyeceğimizi veya aday çıkarıp çıkamayacağınız konusunda bir açıklamamız yoktur. Öncelikle seçimlere parti olarak katılma yeterliliğimizin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından biz tescil edilmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra gerekli açıklamaları yaparız.”

Karamollaoğlu: Hayretle karşıladık



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, HÜDA PAR’ın seçimlere girme konusunda bir eksikliklerinin olmamasına rağmen seçime girebilecek partilerin arasında isimlerinin açıklanmamasını üzüntü ve hayretle karşıladıklarını ifade etti.

“Uzun zamandır HÜDA PAR’ı ziyaret etmemiştik” diyen Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“HÜDA PAR’a bir ziyaret vazifemiz vardı. Kendilerini ziyaret etmeyi vazife bildik ve bunun için geldik. Tabi bu görüşmemiz esnasında memleket meseleleri gündeme geldi. Ama bir görüşme tarzında oldu. Kendilerinin seçime girme konusunda da maalesef bir takım sıkıntıları olduğunu da öğrendik. Bundan önceki seçimlere giren bir partinin seçimlere girebilen partiler arasında sayılmamış olmasını hayretle karşıladık. Çünkü geçmişte seçimlere girmişler. Biz kongreler konusunda bir eksikliklerinin olmadığı kanaatindeyiz. Ümit ederiz ki bu problem çözülür. İYİ Partinin ki çözüldü. Birden bire iki kanattan da hem kongre hem de CHP’nin kendilerine verdiği milletvekilleriyle mecliste grup kurdukları için de bu problemin üstesinden geldiler. Seçimin adil olması, seçime girme hakkı olması bu hakları kullanmasıyla daha sağlam olur. Bunun engellenmemesi icap eder. İnşallah YSK’nın bu konuda gerekli hassasiyeti de göstereceğini ümit ediyorum, kendilerine de başarılar diliyorum.”