Karamollaoğlu Çarşamba günü Abdullah Gül'le görüşecek

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre, Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.