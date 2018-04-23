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Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek

Karamollaoğlu, yarın saat 10:30'da İYİ Parti Genel Merkez'inde Akşener ile görüşecek. Görüşmenin basına açık olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek

Karamollaoğlu, yarın saat 10:30'da İYİ Parti Genel Merkez'inde Akşener ile görüşecek. Görüşmenin basına açık olarak gerçekleşeceği duyuruldu.

Kulislere yansıyan bilgiye göre CHP, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimler için ortak bir aday çıkarılması üzerinde duruyor. Buna göre CHP'den bir heyetin Akşener'i ziyaret ettiği öğrenildi. Akşener'in CHP'nin bu önerisine sıcak yaklaşmadığı, devreye Karamaollaoğlu'nun girmesinin beklendiği ifade edildi.

Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinin bu çerçevede gerçekleşeceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
  1. İYİ Parti
  2. Saadet Partisi
  3. Meral Akşener
  4. Temel Karamollaoğlu
  5. Türkiye

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