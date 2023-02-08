Karaktersizliğin bu kadarı! Depremde oluşan çatlakları kapatmaya çalışırken...
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden birisi olan Adana'da skandal bir görüntü ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden birisi olan Adana'da skandal bir görüntü ortaya çıktı.
Adana'da bir inşaat firması, depremde hasar gören ve çatlaklar oluşan yapısını gizlemek için çatlaklara sıva yaparken görüntülendi. Sıva yapıldığını cep telefonu kamerasıyla çeken vatandaşlar ise "Allah belanızı versin" sözleriyle olaya tepki gösterdi.