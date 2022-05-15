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Spor Karagümrük, Fenerbahçe'ye geçit vermedi
Spor

Karagümrük, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 21:18:00 -
Karagümrük, Fenerbahçe'ye geçit vermedi

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 70'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Fatih Karagümrük de puanını 57'ye yükseltti.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare (Dk. 75 Sosa), Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 75 Valencia)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bistrovic (Dk. 68 Karamoh), Emre Mor (Dk. 80 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 85 Samed Onur), Ahmed Musa (Dk. 68 Münir Levent Mercan), Pesic

Sarı kartlar: Dk. 14 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 61 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Nazım Sangare, Dk. 84 Tisserand, Dk. 89 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

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