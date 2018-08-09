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Karadeniz'e akıp giden fındıkların bilançosu belli oldu

Ordu’da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, yüzlerce ton fındığı Karadeniz'e döktü. 250 tonu bulan fındıkların piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu ifade ediliyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 18:03
Karadeniz'e akıp giden fındıkların bilançosu belli oldu

Karadeniz’de son dönemlerin en büyük sel felaketinin yaşandığı Ordu’da başta Ünye, Fatsa ve Perşembe olmak üzere 7 ilçede büyük zarar yaşandı.

Can kaybının olmadığı felakette, 500 kişinin selden etkilendiği açıklanırken, yaklaşık 66 konut 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü.

 KARADENİZ'E DÖKÜLDÜ

Sel sonrası ortaya çıkan bir görüntü ise maddi kaybın net bir şekilde gözler önüne serdi. Hasat dönemi olmasından kaynaklı bölgede toplanmış bir şekilde bulunan tonlarca fındık aşırı yağışların oluşturduğu sel suları ile birlikte Karadeniz'e döküldü.

3 MİLYON TL'LİK FINDIK DENİZE DÖKÜLDÜ

Ordu Ticaret Odası'nın yenisafak.com’a verdiği bilgilere göre, metre kareye ortalama 80 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde 250 ton fındığın zarar gördüğü açıklandı.

Zarar gören fındığın değeri yaklaşık 3 milyon lirayı bulurken, felakette 55 fındık işçisinin selden etkilendiği, şehir dışından gelen işçilerinde aralarında olduğu belirtildi.

Fındık fiyatlarına da değinen Ordu Ticaret Odası, sel felaketinden etkilenen bölgede TMO’nun da devreye gireceğini ifade etti.

8 KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sel felaketinin yaşandığı bölgede 8 köprü çökerken, bir tanesi Samsun Trabzon Ordu bağlantılı Karadeniz Sahil yolu üzerindeki köprülerden biri olduğu açıklandı.

Pek çok insanın mağdur olduğu yoldaki çalışmalar devam ederken, köprünün tek taraflı olarak trafiğe açıldığı da belirtildi.

BORÇLAR ERTELENDİ

Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrasında Tarım Bakanlığı afetlerden etkilenen çiftçilerin borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 18:03
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. Sel falaketi

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    Finduklu hamsi yiyecegiz bundan sonra.
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