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Aktüel Karadeniz Bölgesi'nde 6 ildeki 16 okulda teknoloji ve yetenek atölyesi kurulacak
Aktüel

Karadeniz Bölgesi'nde 6 ildeki 16 okulda teknoloji ve yetenek atölyesi kurulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:10:30 -
Karadeniz Bölgesi'nde 6 ildeki 16 okulda teknoloji ve yetenek atölyesi kurulacak

TRABZON (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde 6 ildeki 16 okulda teknoloji ve yetenek atölyesi kurulacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan açıklamada, Of Teknoloji Fakültesi tarafından Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP) yürütüldüğü belirtildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen projenin ortaklığını, TR90 bölgesinde yer alan Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Rize'de Milli Eğitim Müdürlüklerinin üstlendiği aktarıldı.

Yaklaşık 18 ay sürecek projenin toplam bütçesinin, 3 milyon 181 bin 893 lira olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, Trabzon'da 5, Ordu'da 3, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de 2'şer olmak üzere toplamda 16 okulda teknoloji ve yetenek atölyesi kurulacak. Ayrıca proje kapsamında eğiticilerin eğitimi için KTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Eğiticilerin Eğitimi Atölyesi ve KTÜ Of Teknoloji Fakültesinde Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı kurulacak."

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