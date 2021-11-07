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Spor Karadağ-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?

Karadağ maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler. Zorlu maçın hangi gün olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Karadağ-Türkiye maçı hangi gün saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:03:00 -
Karadağ-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?

Türkiye deplasmanda Karadağ ile 16 Kasım'da karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Aday kadro

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

 

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