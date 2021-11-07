Karadağ-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?
Karadağ maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler. Zorlu maçın hangi gün olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Karadağ-Türkiye maçı hangi gün saat kaçta?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?
Karadağ-Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda?
Türkiye deplasmanda Karadağ ile 16 Kasım'da karşılaşacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Aday kadro
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.