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Spor Karadağ-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye gruptan çıktı mı?
Spor

Karadağ-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye gruptan çıktı mı?

Milli maç sonucu | Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaştı. Futbolseverler hem maç sonucunu hem de gruptan kimlerin çıktığını araştırmaya başladı. Peki, Milli Takım tur atladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:47:00 -
Karadağ-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye gruptan çıktı mı?

2022 Dünya Kupası’na Katar ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile karşılaştı. Peki, milli maç ne oldu?

Karadağ-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Türkiye gruptan çıktı mı?

3. dakikada Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

41. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Mücadele 22.45’te başladı ve devam ediyor.

Karadağ: M. Šarkić, Radunović, Vujačić, Tomašević, Vešović, Janković, Bećiraj, Savić, Jovović, Hakšabanović, Osmajić
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak

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