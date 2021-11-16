A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10.maçında Karadağ ile karşılaşacak. Maçın 11’leri belli oldu. İşte, Karadağ-Türkiye maçının 11’leri

Karadağ-Türkiye maçı ilk 11’i | Milli Takım 11’i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karadağ'ın 11'i

M. Šarkić, Radunović, Vujačić, Tomašević, Vešović, Janković, Bećiraj, Savić, Jovović, Hakšabanović, Osmajić

Türkiye'nin 11'i

Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Hakan, Kerem, Halil, Burak

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.