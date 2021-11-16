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Spor Karadağ Türkiye maçı ertelenecek mi? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?
Spor

Karadağ Türkiye maçı ertelenecek mi? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu hafta maçlarda Türkiye, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 22.45'te başlayacak olan Karadağ Türkiye maçı öncesi korona pozitif vakası haberi geldi. Karadağ’da oynayan Uros Djurdjevic'in testi pozitif çıkması sonucu futbolseverler Karadağ Türkiye maçı ertelenecek mi? Karadağ Türkiye maçı ne zaman? sorularını sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:01:00 - 2021-11-16 17:32:42
Karadağ Türkiye maçı ertelenecek mi? Karadağ Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karadağ Türkiye maçı ertelenecek mi?

Karadağ Futbol Federasyonu, as forvet Uros Djurdjevic'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını ve kamptaki arkadaşlarından ayrılıp izolasyona alındığını açıkladı. Karadağ Türkiye maçı  korona tedbirleri kapsamında oynanacak. 

Türkiye gruptan çıkar mı?

ürkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

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