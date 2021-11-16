Karadağ - Türkiye maç kadrosu kim oynayacak? Karadağ-Türkiye maçı 11’leri
A Milli Takım muhtemel 11 | A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maça saatler kala milli takımın muhtemel 11’ni araştırmaya başladı. Peki, milli takım 11’i belli mi?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler milli takımın 11’ini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye maçı 11’i belli oldu mu?
Karadağ - Türkiye maç kadrosu kim oynayacak? Karadağ-Türkiye maçı 11’leri
Karadağ-Türkiye maçı Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.
Karadağ muhtemel 11’i
Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic
Türkiye muhtemel 11’i
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Kerem, Hakan, Halil, Burak