  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!
Spor

Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Karadağ Futbol Federasyonu, son maçlarında ilk 11 başlayan forvetleri Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Ayrıca Adam Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:47:00 - 2021-11-16 16:48:19
Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Karadağ Futbol Federasyonu, son maçlarında ilk 11 başlayan forvetleri Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Ayrıca Adam Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Futbolcu Uros Djordjevic'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda koronavirüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’
Dünya

Rusya son dakika koduyla duyurdu! ‘Füzeyle vurduk’

ABD ve Avrupa ile arası gerilen Rusya’dan dünya basınına son dakika duyurusu geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, yörüngede faal olmayan bir uydu..
Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...
Dünya

Çin'den Putin'i zora sokacak çıkış: Rusya'dan gelen ürünlerde...

Çin Hükümeti, Rusya'dan tedarik edilen bazı ürünlerde koronavirüs saptadıklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz ve enflasyon açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan döviz ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelede kararlılığın devam etmesi durumunda döviz kurunun istikrara kavuşacağını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay