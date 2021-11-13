  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Karadağ biletleri tükendi
Spor

Karadağ biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda yapacağı müsabakada konuk takım taraftarları için bilet satışının sona erdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:01:00 -
Karadağ biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda yapacağı müsabakada konuk takım taraftarları için bilet satışının sona erdiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak 10. ve son hafta karşılaşmasında deplasman ekibi taraftarları için satışa çıkarılan biletlerin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Milli Takımımıza destek veren tüm ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında
Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Türkiye bir tehdit altında

Gıda, su, iklim ve ekonomi üzerine önemli çıkışlarda bulunan Dr. Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarılar geldi.
ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı
Dünya

ABD'ye Türkiye üzerinden S-400 uyarısı

Donald Trump döneminin Ulusal Güvenlik Başdanışmanı John Bolton, Hindistan'a yönelik S-400 yaptırımlarında muafiyete gidilmesiyle ilgili uya..
Yunanistan’dan Bayraktar SİHA açıklaması! ‘Baş edemiyoruz’
Dünya

Yunanistan’dan Bayraktar SİHA açıklaması! ‘Baş edemiyoruz’

Yunan emekli Korgeneral Tzoumis, Atina'nın bir an evvel önlem alması gereken noktaları sıralarken, dünyayı ayağa kaldıran Türk SİHA’larına v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay