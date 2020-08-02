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Aktüel

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 21:53:39 -
Karabük'te bir köy karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Değirmenyanı köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Değirmenyanı köyünün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, Değirmenyanı köyünde karantina altında ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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