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Gündem Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YPG'li teröristler bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:50:00 -
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

İşgalci Ermenistan'ın alçakça saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurdu. Düzenlenen operasyonlarda 2 bin 300'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü. Ayrıca Ermenistan'a ait çok sayıda tank, zırhlı araç ve hava savunma sistemi imha edildi. Neye uğradığını şaşıran Ermenistan askerleri cepheden kaçmaya başladı.

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan terör örgütü PKK/YPG'ye bel bağladı.

Kirli ittifak ortaya çıktı

Ermenistan ve terör örgütü PKK/YPG işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi. Suriye’de eğitim alan onlarca terörist Ermenistan tarafından işgal altında bulunan Karabağ'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre Suriye'den getirilen teröristlerin birkaç farklı rota ile İran üzerinden Karabağ'a geçtiği kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde eli kanlı teröristlerin Ermenistan askerleri ile bir araya geldiği gözlemlendi.

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