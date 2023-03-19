Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları Adana istikametindeki çalışmalar dolayısıyla bant aktarımı yapıldı. Bu kesimde trafik akışı Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım ve Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle anılan bölgelerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde Başiskele Okullar Bölgesi'nde yaya üst geçidi ve Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım ve Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.