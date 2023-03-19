Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları Adana istikametindeki çalışmalar dolayısıyla bant aktarımı yapıldı. Bu kesimde trafik akışı Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım ve Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle anılan bölgelerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde Başiskele Okullar Bölgesi'nde yaya üst geçidi ve Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım ve Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
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Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.