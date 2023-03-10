Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin özellikle depremden etkilenen bölgelerde yolda meydana gelebilecek ani çökme, heyelan ve benzeri olaylara karşı dikkatli seyahat etmeleri, hızlarını azaltmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 1-7. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Toprakkale-Osmaniye kavşaklarında üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmit-Yalova yolunun 29-30. kilometrelerinde Başiskele Okullar bölgesindeki yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Gerede-Çerkeş yolunun 76-77. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Çerkeş-Gerede istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Hatay-Reyhanlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki deprem hasarı sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
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Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydın-Denizli yolunun 21-24. kilometrelerinde (Kumkısık mevkisi) otoyol köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-42. kilometrelerinde Yalnızca Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-55. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.