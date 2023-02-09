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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 08:52:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bülteni ve sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Ergani-Dicle yolunun 0-32. kilometreleri tipi nedeniyle trafiğe kapandı.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Eceabat yönünden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı güzergahı) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Karacasu-Tavas yolu, 3-5. kilometrelerindeki Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım servis yollarından devam edecek.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sanat yapıları imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Hopa yolunun 47-64. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü- 2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerindeki temizlik çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

 

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