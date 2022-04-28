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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 08:57:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Datça-Marmaris yolunun 40-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Uzunköprü-Keşan yolunun 41-43. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yusufeli-Olur yolunun 1-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu İl Sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresindeki heyelan sebebiyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 11 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi temizlik çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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